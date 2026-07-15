Resgate de emergência salva 30 baleias-beluga de parque encerrado no Canadá

O plano de salvamento foi recentemente aprovado pelo Departamento das Pescas e Oceanos do Canadá e pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), evitando um cenário extremo. Em outubro do ano passado, o Marineland tinha admitido que poderia ser obrigado a abater os animais caso a transferência não fosse autorizada.

As 30 belugas vivem no Marineland , em Niagara Falls, na província canadiana de Ontário, que encerrou ao público em 2024 devido a graves dificuldades financeiras. O parque reconheceu que já não tem capacidade para assegurar os cuidados necessários aos animais .

Quase três dezenas de baleias-beluga que permaneciam num parque temático encerrado no Canadá vão ser transferidas para aquários nos Estados Unidos e em Espanha, na sequência de um resgate de emergência aprovado pelas autoridades canadianas e norte-americanas .

Segundo o plano, 28 baleias-beluga serão acolhidas em quatro aquários norte-americanos: o Georgia Aquarium, em Atlanta, o Shedd Aquarium, em Chicago, e dois parques SeaWorld, em San Diego e San Antonio. As outras duas serão transferidas para o Oceanogràfic de Valência, em Espanha, embora esta última operação ainda dependa das autorizações das autoridades espanholas.

Antes da viagem, cada animal terá de ser examinado e autorizado por veterinários canadianos. Uma equipa de especialistas dos aquários de acolhimento deslocar-se-á ao Marineland para avaliar o estado de saúde das baleias e preparar a operação logística, que deverá decorrer ao longo de várias semanas.

Num comunicado, citado pela CBS, o consórcio norte-americano de aquários garantiu que as belugas terão acesso a cuidados veterinários permanentes, alimentação adaptada às suas necessidades e instalações com elevados padrões de qualidade da água.

O Marineland saudou a decisão, afirmando que o resgate representa "o melhor interesse das baleias", depois de reconhecer que deixou de reunir condições para lhes prestar cuidados a longo prazo.

Segundo o New York Post, a operação acontece mais de oito meses depois de o Governo canadiano ter recusado autorizar a exportação das belugas para um parque temático na China. Na altura, a ministra das Pescas e Oceanos, Joanne Thompson, justificou a decisão com a legislação canadiana de 2019, que proíbe manter baleias e golfinhos em cativeiro para fins de entretenimento.

O histórico recente do Marineland tem sido marcado pela polémica. De acordo com dados divulgados pela imprensa canadiana, 20 baleias morreram nas instalações desde 2019, alimentando críticas às condições em que os animais eram mantidos.