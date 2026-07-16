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Kaiser Chiefs e Cabaret Voltaire são novas confirmações de Vilar de Mouros

16 jul, 2026 - 13:33 • João Malheiro

O festival realiza-se de 18 a 22 de agosto.

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Vilar de Mouros anunciou esta quarta-feira o cartaz completo da edição deste ano, acrescentando nomes como Kaiser Chiefs e Cabaret Voltaire.

O festival realiza-se de 18 a 22 de agosto na localidade do concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

YUNGBLUD, Dropkick Murphys, Kasabian, Ben Harper & The Innocent Criminals e Body Count, com Ice-T, são os cabeças de cartaz de cada dia, respetivamente.

Os bilhetes para a edição deste ano do festival já estão à venda. Os passes de quatro (19, 20, 21 e 22 de agosto) e cinco dias (18, 19, 20, 21 e 22 de agosto) custam 130 e 160 euros, respetivamente, e os bilhetes diários 55 euros.

A entrada é gratuita para crianças até aos seis anos (inclusive) à data de início do festival (18 de agosto).

Os passes, tanto os de quatro como os de cinco dias, incluem acesso gratuito ao campismo, "mediante capacidade do espaço".

Além disso, haverá também um bilhete diário para campismo, que poderá ser adquirido na bilheteira local do festival, por cinco euros.

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