MotelX anuncia primeiras confirmações para edição que comemora 20 anos de festival

Já na competição de curtas-metragens portuguesas há, igualmente, dez confirmações: “amordemoura”, de Tiago “Ramon” Santos; “A Hora do Chico”, de João Severo e Rafael Sá Carneiro; “Final da Noite”, de Duarte Gandum e Henrique Gandum; “Tardo”, de Carlos Calika; “Consolatio”, de Pedro M. Afonso; “Estou Aqui”, de Ana Rita Martins; “Spirit Caller”, de Vítor Dutta; “Bruno, o Boneco”, de Diogo dos Santos Oliveira; “consumido”, de [carrozo]; “Royal”, de Hinata Almeida e Tomás Pascoal.

A principal secção internacional do MotelX conta já com dez filmes anunciados, de vários cantos do mundo: “Fuck My Son!”, “Game”, “AnyMart”, "Species", “The Birthday Party”, “Mum, I’m Alien Pregnant”, “The Furious”, “Our Effed Up World”, “One Spoon of Chocolate” e “Poultry Farm".

De 3 a 13 de setembro, o Cinema São Jorge e a Cinemateca Portuguesa serão os palcos para várias sessões de novas propostas internacionais e nacionais, com espaço também para recuperar alguns clássicos.

O MotelX anunciou as primeiras novidades para a edição deste ano, que vai comemorar 20 anos do festival de cinema de terror e filmes de culto.

Depois de homenagear Gale Anne Hurd no ano passado, este ano o MotelX entrega o Prémio Noémia Delgado para Mulheres Notáveis no Terror é, em 2026,Solveig Nordlund, cineasta sueco-portuguesa. "O MOTELX distingue agora uma das mulheres pioneiras no cinema fantástico e de terror — e uma das figuras mais inovadoras da cinematografia portuguesa", lê-se no comunicado.

Já "Lost in Europe" é uma nova secção do festival a ter em conta, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, para recuperar obras cinematográficas europeias. Este ano é dedicada ao tema "O Terror por Detrás da Cortina de Ferro" e terá seis filmes feitos durante o contexto da Guerra Fria, do lado da Europa soviética.

Haverá, igualmente, um ciclo dedicado a filmes que abordam a temática da morte, em em parceria com o Goethe-Institut Portugal, com três filmes em destaque: o "Nosferatu" de Werner Herzog, "Nekromantik" e "The Death King".

O MotelX terá muitas outras secções a ter em conta, como o "Quarto Perdido", a "Suite 13", a "Sala de Culto", a "SectionX" e a secção para o público infantil "Lobo Mau".

O festival promete mais novidades em agosto. Tudo o que já foi anunciado pode ser consultado no site oficial.