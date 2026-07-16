Sam Neill morreu de uma pneumonia

Sam Neill morreu devido a uma pneumonia, revelou um porta-voz, esta quinta-feira.

O artista morreu na segunda-feira, aos 78 anos, de forma "súbita e inesperada", depois de ter anunciado, há três meses, que estava curado de um cancro que combatia desde 2022.

"O Sam morreu de pneumonia. Antes de ficar doente, tinha lutado e vencido de forma valente um linfoma graças a novos tratamentos chamados CAR-T. Para lá de gerir a sua empresa de vinhos, Two Paddocks, tinha filmado quatro projetos ao longo do último ano, que serão lançados em breve", lê-se numa comunicação de Philip Grenz, colaborador de longa data do ator.

Este porta-voz esclarece, ainda, que divulgou a causa da morte de Sam Neill a pedido da família do artista, depois de se terem espalhado "imprecisões e verdadeiras mentiras" na imprensa.

O funeral de Sam Neill será uma cerimónia pequena e privada e vai realizar-se na sua quinta, na Nova Zelândia, em data que não foi tornada pública.

O ator é conhecido por ser um dos principais protagonistas de "Parque Jurássico", de Stephen Spielberg, e algumas das suas sequelas.

Destacou-se igualmente pelo seu papel em "O Piano", de Jane Campion, e em filmes de culto como "Possessão", "A Bíblia de Satanás" e "O Enigma do Horizonte".

Para lá do cinema, também passou pela televisão, com papéis nas séries "Peaky Blinders" e "The Tudors", entre outras.