Aulas de salsa ajudam a saúde mental? É o que diz estudo de Oxford

Um estudo de Oxford concluiu que aulas de salsa podem ajudar a reduzir o impacto da depressão e ansiedade.

Citado pelo "The Guardian", o estudo da prestigiosa universidade britânica acompanhou 121 jovens adultos ao longo de um ciclo de aulas de salsa e detetou uma melhoria em termos da saúde mental do grupo de amostra.

A salsa é um estilo de dança com influências latinas, das Caraíbas e africanas. Para lá deste potencial impacto na saúde mental, é também uma boa prática em termos de saúde cardiovascular e tonificação muscular.

A autora do novo estudo, Brennan Delattre, sublinha que a sala "é física, social, musical, estruturada e brincalhona. Faz com que as pessoas interajam com outras, mas dentro de um padrão".

"Para alguns, pode tornar o contacto social mais acessível", acrescenta.

Apesar dos resultados, a investigadora realça que serão necessários mais estudos que concluam o mesmo, antes de se poder determinar a salsa como uma recomendação terapêutica para quem tem problemas de saúde mental.