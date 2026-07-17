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Euromilhões desta sexta-feira que vale 50 milhões

17 jul, 2026 - 20:24 • Redação

Confira a chave vencedora aqui.

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A chave do concurso do Euromilhões de sexta-feira, 17 de julho de 2026, é composta pelos números 12 - 21 - 23 - 34 - 40 e pelas estrelas 9 e 10.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 50 milhões de euros.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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