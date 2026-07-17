- Noticiário das 20h
- 17 jul, 2026
-
Jogos Sociais
Euromilhões desta sexta-feira que vale 50 milhões
17 jul, 2026 - 20:24 • Redação
Confira a chave vencedora aqui.
A chave do concurso do Euromilhões de sexta-feira, 17 de julho de 2026, é composta pelos números 12 - 21 - 23 - 34 - 40 e pelas estrelas 9 e 10.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 50 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
- Noticiário das 20h
- 17 jul, 2026
-