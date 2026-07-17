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Morreu Brenda Fricker, a primeira atriz irlandesa a conquistar um Óscar

17 jul, 2026 - 20:44 • Catarina Magalhães

Brenda Fricker ficou conhecida como a "senhora dos pombos" de "Sozinho em Casa 2".

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A atriz irlandesa Brenda Fricker morreu na quinta-feira aos 81 anos, depois de um período de doença prolongada, informou o agente à ABC News.

Brenda foi a primeira mulher do país a conquistar um Óscar, ao vencer o prémio de Melhor Atriz Secundária em 1990, pela interpretação no filme "O Meu Pé Esquerdo".

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Nascida em Dublin, esta atriz também ficou conhecida como a "senhora dos pombos" na famosa longa-metragem "Sozinho em Casa 2", de 1992.

"Nunca mais veremos alguém como ela. Irá ocupar sempre um lugar no meu coração e no coração de tantos fãs de cinema e televisão no mundo todo", lê-se na citação divulgada pela BBC News.

Brenda Fricker iniciou a carreira no teatro em 1964, contando com mais de 90 filmes e produções televisivas.

Ao longo das seis década de carreira, "So I Married An Axe Murderer" (1993), "A Time To Kill" (1996), "Veronica Guerin" (2003) e "Albert Nobbs" (2011) são alguns dos filmes que participou.

"Foi, sem dúvida, uma extraordinária embaixadora do talento irlandês no panorama internacional. Muito simplesmente, nunca mais voltaremos a ver alguém como ela", recordou.

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