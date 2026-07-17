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"Pompeia: Antes do Desastre" coloca Tom Hiddleston nas horas finais antes da erupção

17 jul, 2026 - 09:40 • João Malheiro

Tom Hiddleston reconstrói a forma como algumas pessoas viveram os seus últimos momentos antes de serem consumidas pela lava do vulcão Vesúvio.

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"Pompeia: Antes do Desastre" é uma nova minissérie documental do National Geographic que coloca o ator Tim Hiddleston a recordar as horas finais da cidade romana antes da erupção do vulcão no Vesúvio.

Ao longo de três episódios, coloca o artista em contacto com uma equipa de arqueólogos, historiadores, geólogos e especialistas em catástrofes para perceber como foram as horas derradeiras desta tragédia e histórias reais de vítimas que foram consumidas pela lava.

Tom Hiddleston reconstrói a forma como algumas pessoas viveram os seus últimos momentos de uma corrida contra ao tempo.

Em comunicado oficial, o ator admite que a era da Roma Antiga tem despertado a sua imaginação e curiosidade.

"A Antiguidade Clássica é o alicerce da cultura ocidental e europeia. Visitar Pompeia é sentir que a distância de 2.000 anos entre o passado e o presente se encurta. O passado torna-se presente e parece extremamente próximo", refere.

A série estreia-se a 23 de julho na Disney+ e a 27 de julho no canal do National Geographic, em Portugal.

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