- Noticiário das 9h
- 17 jul, 2026
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"Pompeia: Antes do Desastre" coloca Tom Hiddleston nas horas finais antes da erupção
17 jul, 2026 - 09:40 • João Malheiro
Tom Hiddleston reconstrói a forma como algumas pessoas viveram os seus últimos momentos antes de serem consumidas pela lava do vulcão Vesúvio.
"Pompeia: Antes do Desastre" é uma nova minissérie documental do National Geographic que coloca o ator Tim Hiddleston a recordar as horas finais da cidade romana antes da erupção do vulcão no Vesúvio.
Ao longo de três episódios, coloca o artista em contacto com uma equipa de arqueólogos, historiadores, geólogos e especialistas em catástrofes para perceber como foram as horas derradeiras desta tragédia e histórias reais de vítimas que foram consumidas pela lava.
Tom Hiddleston reconstrói a forma como algumas pessoas viveram os seus últimos momentos de uma corrida contra ao tempo.
Em comunicado oficial, o ator admite que a era da Roma Antiga tem despertado a sua imaginação e curiosidade.
"A Antiguidade Clássica é o alicerce da cultura ocidental e europeia. Visitar Pompeia é sentir que a distância de 2.000 anos entre o passado e o presente se encurta. O passado torna-se presente e parece extremamente próximo", refere.
A série estreia-se a 23 de julho na Disney+ e a 27 de julho no canal do National Geographic, em Portugal.
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