Vhils, Joana Vasconcelos e Bela Silva entram em campo na Tapadinha

Maria da Luz trabalha há 46 anos no Atlético Clube de Portugal, diz que é a sua vida. “Durmo e acordo a pensar nisto”, indica esta responsável administrativa e financeira. Com os pés na relva da Tapadinha, esta adepta que veste a camisola é um dos rostos retratados por Vhils no grande mural em baixo-relevo que o artista criou no âmbito do projeto MAAT+Atlético. O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia lançou este projeto com o objetivo de transformar o estádio, que estava degradado, num espaço dedicado ao desporto e mediação cultural. Além do trabalho de Vhils, com mais de 50 metros de comprimento e que espelha a história do clube com mais de 80 anos que já esteve na primeira Liga, há também uma outra criação original de Bela Silva na entrada do estádio.

“Dança na Relva” é um painel de azulejos colorido. À Renascença, a artista explica que foi, para si, “um desafio”. “Não é o meu mundo”, desabafa Bela Silva, que não quis fazer algo figurativo com jogadores de futebol. “Criei com cor e tentei transmitir a emoção. Agora, cada um vai criar o que é, se um movimento da bola ou cabeças do público, bandeiras”, diz a artista. Mesmo ao lado desta obra está uma escultura de Joana Vasconcelos. “Solitário” é uma espécie de anel de noivado gigante feito com jantes douradas de carros e copos de uísque. Com oito metros de altura, a peça está virada para o Tejo no alto da Tapada da Ajuda e ali ficará durante dois anos. A ideia do MAAT em conjunto com o Atlético é dar visibilidade ao estádio, onde está instalado também um café com vista para o Rio Tejo. À Renascença, na apresentação esta sexta-feira, o norte-americano Gifford Miller, presidente e chairman do Atlético Clube de Portugal, Futebol SAD explica que querem “também falar da história deste grande clube”. “A ideia é criar outro tipo de instituições. Somos um estádio, trabalhamos com futebol, mas queremos ser também um museu de arte”, afirma, em português.