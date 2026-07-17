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Vhils, Joana Vasconcelos e Bela Silva entram em campo na Tapadinha

17 jul, 2026 - 15:31 • Maria João Costa

O histórico estádio do Atlético, em Lisboa, ganha três obras dos artistas Vhils, Joana Vasconcelos e Bela Silva. Com curadoria do MAAT, o projeto pretende transformar a Tapadinha num espaço que junta a paixão dos adeptos de futebol e amantes de arte

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Maria da Luz trabalha há 46 anos no Atlético Clube de Portugal, diz que é a sua vida. “Durmo e acordo a pensar nisto”, indica esta responsável administrativa e financeira.

Com os pés na relva da Tapadinha, esta adepta que veste a camisola é um dos rostos retratados por Vhils no grande mural em baixo-relevo que o artista criou no âmbito do projeto MAAT+Atlético.

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia lançou este projeto com o objetivo de transformar o estádio, que estava degradado, num espaço dedicado ao desporto e mediação cultural.

Além do trabalho de Vhils, com mais de 50 metros de comprimento e que espelha a história do clube com mais de 80 anos que já esteve na primeira Liga, há também uma outra criação original de Bela Silva na entrada do estádio.

“Dança na Relva” é um painel de azulejos colorido. À Renascença, a artista explica que foi, para si, “um desafio”. “Não é o meu mundo”, desabafa Bela Silva, que não quis fazer algo figurativo com jogadores de futebol. “Criei com cor e tentei transmitir a emoção. Agora, cada um vai criar o que é, se um movimento da bola ou cabeças do público, bandeiras”, diz a artista.

Mesmo ao lado desta obra está uma escultura de Joana Vasconcelos. “Solitário” é uma espécie de anel de noivado gigante feito com jantes douradas de carros e copos de uísque. Com oito metros de altura, a peça está virada para o Tejo no alto da Tapada da Ajuda e ali ficará durante dois anos.

A ideia do MAAT em conjunto com o Atlético é dar visibilidade ao estádio, onde está instalado também um café com vista para o Rio Tejo. À Renascença, na apresentação esta sexta-feira, o norte-americano Gifford Miller, presidente e chairman do Atlético Clube de Portugal, Futebol SAD explica que querem “também falar da história deste grande clube”.

“A ideia é criar outro tipo de instituições. Somos um estádio, trabalhamos com futebol, mas queremos ser também um museu de arte”, afirma, em português.

Com este museu a céu aberto, o Atlético ambiciona ganhar novos sócios. João Leite de Carvalho, CEO do clube, explica que já tiveram muitos sócios, hoje têm menos. “Queremos trazer o máximo de pessoas, novas, velhas, os de sempre ao estádio da Tapadinha e a apoiar o Atlético”.

Questionado se esta iniciativa será também um estímulo para subir de divisão, Leite de Carvalho afirma de forma categórica: “Sempre!”

Na apresentação, o diretor artístico do MAAT, João Pinharanda, sublinhou a importância de um projeto como este para atrair públicos afastados dos circuitos expositivos.

O lançamento desta iniciativa coincide com a abertura de uma Open Call para a criação de uma nova obra. Pinharanda explica que se trata de uma “nova etapa” dirigida a “artistas emergentes” que irá criar uma obra “para o túnel de acesso ao estádio” da Tapadinha.

O concurso decorre até 30 de setembro. O vencedor receberá um prémio de cinco mil euros e uma verba de 15 mil euros para a produção.

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