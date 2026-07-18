Lewis Capaldi deliciado por atuar na Figueira da Foz e regressar a Portugal

O cantor e compositor escocês Lewis Capaldi manifestou-se deliciado por atuar na praia da Figueira da Foz e por regressar a Portugal, depois de ter cancelado um concerto há quatro anos por motivos de saúde, episódio que recordou este sábado.

"Estou muito contente por estar aqui", afirmou Capaldi, após interpretar as três primeiras músicas do concerto na praia do Relógio, na cidade do distrito de Coimbra.

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Expressando-se em inglês — embora tenha arriscado um "olá" em português, aprendido minutos antes no backstage —, o músico de 29 anos confessou a alegria de finalmente atuar em Portugal, depois de, em 2022, ter cancelado a atuação prevista no Festival Sudoeste quando já seguia para o recinto e se sentiu mal.

Na interação com o público, prometeu interpretar quase duas dezenas de músicas, "a maior parte depressivas", brincou, antes de confirmar o tom intimista do alinhamento com "uma canção muito, muito triste", antecedendo "Before You Go", tema de 2019 cantado em uníssono por milhares de pessoas.

Lewis Capaldi recordou ainda a pausa de dois anos na carreira, iniciada em 2023, para tratar dos problemas de saúde que o afetavam, descrevendo esse período como "muito negro".

"Sinto-me feliz e melhor do que nunca, é muito especial estar aqui. Muito obrigado por estarem aqui. Prometo que vou voltar a Portugal", afirmou, antes de interpretar ao piano, com a banda, "The Day That I Die", canção lançada em 2025 que, revelou, escreveu sobre a sua própria morte.

Nas primeiras filas predominavam as fãs, que aguardavam pelo tema mais conhecido do artista, "Someone You Loved", reservado para o final do concerto de 75 minutos e que proporcionou o momento mais emotivo da noite, com milhares de pessoas a acompanharem a canção.

No segundo dia da primeira edição do Portugal Summer Sessions, na praia da Figueira da Foz, atuaram também Pedro Santos, cantor radicado no Reino Unido, e os madeirenses NAPA, que apresentaram um espetáculo de 45 minutos e 10 temas.

O festival, promovido pela MOT – Memories of Tomorrow e pela Live Nation, já tem uma segunda edição confirmada para 16 e 17 de julho de 2027.