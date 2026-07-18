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Totoloto. Confira a chave vencedora do jackpot de 14,6 milhões de euros

18 jul, 2026 - 22:19 • Olímpia Mairos

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 14,6 milhões de euros.

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A chave vencedora do Totoloto deste sábado, 18 de julho de 2026, é composta pelos números 8 - 24 - 28 - 31 - 47 e pelo Número da Sorte 3.

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Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 14,6 milhões de euros.

A chave publicada nesta notícia não dispensa a consulta da informação oficial disponibilizada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Recorde-se que os prémios de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo, à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto realiza-se à quarta-feira e ao sábado.

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