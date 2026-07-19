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Festival Marés regressa a Matosinhos em 2027 de 16 a 18 de julho

19 jul, 2026 - 23:00 • Lusa

Organização faz balanço positivo da estreia em Matosinhos e promete anunciar em breve os primeiros nomes do cartaz de 2027.

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O festival Marés, que arrancou na sexta-feira e termina este domingo em Matosinhos, onde se realizou pela primeira vez, regressa em 2027, nos dias 16, 17 e 18 de julho, revelou à Lusa o presidente executivo da PEV Entertainment.

"Para o ano mantemos a realização do Marés no terceiro fim de semana de julho, ou seja, 16, 17 e 18", afirmou Jorge Lopes.

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O responsável adiantou ainda que o cartaz da próxima edição já está a ser preparado e prometeu o anúncio de "nomes de grandes artistas" num futuro próximo.

"Gostaríamos de ter anunciado agora durante o festival, mas não foi possível. Muito em breve vamos ter aí umas grandes novidades", garantiu.

Segundo Jorge Lopes, o festival vai manter a aposta em artistas nacionais e internacionais capazes de atrair diferentes gerações, preservando aquele que considera ser o ADN do evento.

A 19.ª edição reuniu cerca de 100 mil pessoas ao longo dos três dias, um resultado que o responsável considera muito positivo.

Depois de 17 anos em Vila Nova de Gaia, o festival mudou-se este ano para Matosinhos, na sequência de um desacordo com a autarquia gaiense sobre a relocalização do evento, abandonando também a designação Marés Vivas.

Apesar das dúvidas iniciais quanto ao impacto da mudança, Jorge Lopes diz ter ficado surpreendido com a resposta do público.

"Estamos realmente surpreendidos, quer pelo cenário que conseguimos montar, pelos grandes momentos musicais, mas, sobretudo, pela adesão e confiança do público", afirmou.

O presidente executivo da PEV Entertainment garantiu ainda que a continuidade do festival em Matosinhos está assegurada para os próximos anos, elogiando a relação com o município e a qualidade do recinto.

"Estamos entusiasmados com este local e é para cá continuar", reforçou.

A organização pretende agora aumentar a lotação, o espaço e a estrutura nas próximas edições.

Além dos concertos, o recinto contou com uma roda gigante e um slide, dispondo também de condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e coletes de vibração para pessoas surdas.

Durante os três dias, o Marés recebeu mais de 30 artistas e bandas, entre os quais Da Weasel, James, Seal, Calema, Plutónio, Myke Towers e Ozuna.

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