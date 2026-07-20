- Noticiário das 23h
- 20 jul, 2026
-
Cinema
"A Odisseia" regista a maior estreia mundial de Christopher Nolan
20 jul, 2026 - 21:19 • Catarina Magalhães
Último recorde do cineasta britânico aconteceu em 2012 quando realizou o filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", somando 218 milhões de euros.
Cinco depois da estreia, já se confirma um novo sucesso. "A Odisseia", de Christopher Nolan, bateu recorde no primeiro fim de semana e alcançou a maior estreia mundial deste cineasta britânico, conhecido pelo sucesso "Oppenheimer" (2023).
A longa-metragem foi inaugurada na passada quinta-feira e superou as projeções de bilheteira, segundo dados do estúdio Universal Pictures.
Em Portugal, o fenómeno também se verificou com salas esgotadas, segundo a SIC Notícias.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Era esperado que a receita de bilhetes no mundo para este filme rondasse os 175 milhões de euros, mas bastou o fim de semana de estreia para a adaptação de uma história grega lucrar mais de 230 milhões de euros.
Watch Party
"A Odisseia" de Christopher Nolan para gravar um filme totalmente em IMAX 70mm
Nova longa-metragem do cineasta britânico necessit(...)
Esta produção conquistou um arranque mais forte do que em "Oppenheimer" com 155 milhões no mesmo intervalo de tempo.
O último recorde do cineasta britânico aconteceu em 2012 quando realizou o filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", somando 218 milhões de euros. Curiosamente, este "blockbuster" também contou com a interpretação de Anne Hathaway.
Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton e Charlize Theron são outras estrelas
A Odisseia terá custado 250 milhões de dólares e é a primeira longa-metragem filmada integralmente com câmaras IMAX.
- Noticiário das 23h
- 20 jul, 2026
-