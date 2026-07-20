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"A Odisseia" regista a maior estreia mundial de Christopher Nolan

20 jul, 2026 - 21:19 • Catarina Magalhães

Último recorde do cineasta britânico aconteceu em 2012 quando realizou o filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", somando 218 milhões de euros.

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Cinco depois da estreia, já se confirma um novo sucesso. "A Odisseia", de Christopher Nolan, bateu recorde no primeiro fim de semana e alcançou a maior estreia mundial deste cineasta britânico, conhecido pelo sucesso "Oppenheimer" (2023).

A longa-metragem foi inaugurada na passada quinta-feira e superou as projeções de bilheteira, segundo dados do estúdio Universal Pictures.

Em Portugal, o fenómeno também se verificou com salas esgotadas, segundo a SIC Notícias.

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Era esperado que a receita de bilhetes no mundo para este filme rondasse os 175 milhões de euros, mas bastou o fim de semana de estreia para a adaptação de uma história grega lucrar mais de 230 milhões de euros.

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Esta produção conquistou um arranque mais forte do que em "Oppenheimer" com 155 milhões no mesmo intervalo de tempo.

O último recorde do cineasta britânico aconteceu em 2012 quando realizou o filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", somando 218 milhões de euros. Curiosamente, este "blockbuster" também contou com a interpretação de Anne Hathaway.

Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton e Charlize Theron são outras estrelas

A Odisseia terá custado 250 milhões de dólares e é a primeira longa-metragem filmada integralmente com câmaras IMAX.

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