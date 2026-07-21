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Euromilhões desta terça-feira que vale 59 milhões

21 jul, 2026 - 20:25 • Redação

Confira a chave vencedora aqui.

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A chave do concurso do Euromilhões de terça-feira, 21 de julho de 2026, é composta pelos números 2 - 3 - 8 - 28 - 39 e pelas estrelas 2 e 11.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 59 milhões de euros.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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