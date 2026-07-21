Morreu Kaylee Hottle, atriz da saga "Godzilla", em acidente de carro

A atriz Kaylee Hottle que fez parte da saga "Godzilla" morreu esta terça-feira aos 18 anos num despiste de carro em Maryland, nos Estados Unidos da América (EUA), avançou a revista norte-americana "People".

Em "Godzilla vs. Kong" (2021) e "Godzilla x Kong: O Novo Império" (2024), a jovem interpretou Jia, uma menina surda (tal como a própria o era) de uma tribo fictícia e era a única personagem que conseguia comunicar com o grande primata através de sinais.

A notícia foi confirmada pelo pai da atriz, Joshua Hottle, ao partilhar um vídeo no Facebook emocionado: "Estou a fazer a viagem que nunca gostaria de fazer."

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Kaylee destacou-se na indústria por trazer uma representação genuína da comunidade surda no cinema, segundo os elogios dos críticos da área.

Já a escola Texas School for the Deaf onde a atriz estudava decidiu homenageá-la nas redes sociais e descreveu a situação como uma "perda enorme".