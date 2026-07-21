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Jogos Sociais
Segundo prémio do Euromilhões sai em Portugal
21 jul, 2026 - 23:29 • Redação
O afortunado apostador vai receber 250 mil euros.
Um dos segundos prémios do Euromilhões desta terça-feira, 21 de julho, saiu em Portugal, indica o Departamento de Jogos da Santa Casa.
O afortunado apostador vai receber 250 mil euros, menos 20% de impostos.
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A chave do concurso do Euromilhões de terça-feira é composta pelos números 2 - 3 - 8 - 28 - 39 e pelas estrelas 2 e 11. Ninguém acertou no primeiro prémio, que valia 59 milhões de euros.
O valor do jackpot desta sexta-feira sobe para 70 milhões de euros.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
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