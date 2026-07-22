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Morreu o cantor Luís Represas, voz e rosto do Trovante

22 jul, 2026 - 08:29 • Raul Santos , Cristina Nascimento

[em atualização] Notícia confirmada à Renascença pelo agente do músico.

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Morreu o cantor Luís Represas. A notícia já foi confirmada à Renascença pelo agente do cantor.

Represas tinha 69 anos, faria 70 em novembro, morreu vítima de doença prolongada.

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Luis Represas ia festejar, em 2027, 50 anos de carreira. Teve uma carreira a solo e foi vocalista dos Trovante.

Para já não há informação sobre as cerimónias fúnebres do artista.

Luís Represas. "Eu, pessoalmente, tive receio que o regresso dos Trovante pudesse afetar"
Luis Represas esteve há menos de um ano no programa 3 da Manhã
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  • 22 jul, 2026
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