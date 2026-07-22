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Morreu o cantor Luís Represas, voz e rosto do Trovante
22 jul, 2026 - 08:29 • Raul Santos , Cristina Nascimento
[em atualização] Notícia confirmada à Renascença pelo agente do músico.
Morreu o cantor Luís Represas. A notícia já foi confirmada à Renascença pelo agente do cantor.
Represas tinha 69 anos, terá morrido vítima de doença prolongada, segundo o Notícias ao Minuto.
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Luis Represas assinala esteve ano 50 anos de carreira.
- Noticiário das 8h
- 22 jul, 2026
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