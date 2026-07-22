Músicas de Luís Represas tocadas junto ao Palácio de Belém

Na sequência da morte de Luís Represas, aos 69 anos, estão a ouvir-se junto ao Palácio de Belém, ao longo do dia desta quarta-feira, algumas das canções que marcaram o seu percurso e o dos Trovante, entre as quais “Perdidamente”, “125 Azul”, “Timor” e “Feiticeira”.

"As melodias, que ecoam na rua, constituem uma homenagem musical ao legado do cantor e compositor, cuja obra ocupa um lugar próprio na cultura portuguesa", lê-se no comunicado de Belém.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Antes, uma nota da Presidência, sobre a morte do cantor, refere que "há vozes que não pertencem apenas a quem as canta". "Pertencem ao tempo, à memória e ao coração de um povo".

Na mesma mensagem, lê-se ainda que a partida de Luís Represas "não encontrará silêncio".

"Encontrará as canções que deixou acesas, como pequenas luzes sobre a vida de tantas gerações de portugueses. Encontrará melodias que continuarão a nascer em cada reencontro, em cada saudade, em cada instante em que alguém voltar a cantar as palavras que ele nos ofereceu. Partiu o homem. Ficou a voz", acrescenta o comunicado.

Mundo musical recorda pessoa "extraordinária e encantadora"

O locutor Paulino Coelho recorda um episódio quando comandava as manhãs da Renascença. "Fizemos uma ação em que levámos o Luís a tocar a casa de uma ouvinte. Foi um mini-concerto em direto da sala da senhora. Ela ficou fascinada com o Represas porque não imaginava que ele fosse assim", recorda.

"O Luís era uma pessoa super afável, uma pessoa que se dava e gostava de dar dar-se bem com as pessoas. Perdemos aqui uma pessoa extraordinária”, acrescentou.

O fadista Ricardo Ribeiro define Represas como "um indivíduo encantador". "Eu era muito bem mais novo, não é? Já foi há alguns anos e ele tratou-me de uma forma muito digna e muito e muito respeitosa", lembra.