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Jogos Sociais
Totoloto desta quarta-feira que vale 14,8 milhões
22 jul, 2026 - 23:36 • Redação
Confira a chave vencedora aqui.
A chave vencedora do Totoloto deste sábado, 22 de julho de 2026, é composta pelos números 7 - 20 - 23 - 24 - 41 e pelo Número da Sorte 9.
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Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 14,8 milhões de euros.
A chave publicada nesta notícia não dispensa a consulta da informação oficial disponibilizada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Recorde-se que os prémios de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo, à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto realiza-se à quarta-feira e ao sábado.
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