Concerto para 70 mil em Timor recordado no velório de Luís Represas

Largas dezenas de pessoas marcaram presença no velório do músico Luís Represas, na capela da Basílica da Estrela, na tarde desta quinta-feira. Familiares, amigos e admiradores homenagearam o cantor que deixa um legado memorável na música portuguesa, com canções que marcam diversas gerações. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O percurso de Luís Represas ficou também ligado à causa da independência de Timor-Leste. A canção “Timor”, integrada no álbum “Um destes dias” (1990), veio a ser um dos principais símbolos da causa timorense. Em declarações aos jornalistas, o músico Miguel Ângelo recordou o momento em que esteve ao lado de Luís Represas, em Timor-Leste, quando o país restaurou a independência, em 2002. “Foi uma viagem incrível, após várias horas sem dormir. Fomos diretamente para a embaixada e depois diretamente para o palco. Tocar para 70 mil pessoas em Tasitolu, num campo enorme, e aquele sentimento de ter, de uma maneira ínfima, com o 'Timor' e o Trovante e com o 'Soltem os Prisioneiros', estado ali na luta da resistência e do Xanana Gusmão", afirma o vocalista dos Delfins.

Miguel Ângelo reflete como "uma musiquinha de três minutos pode ter este significado" de liberdade e de libertação, na antecâmara do nascimento de uma nova nação. "E estarmos ali, super cansados, super estourados, com muito calor em Timor e termos pensado: Olha, para isto é que as nossas vidas são feitas, para estes pequenos grandes momentos”, declarou. O ensaísta e professor universitário Guilherme d’Oliveira Martins também sublinha a importância do movimento social que se desencadeou, em Portugal, de apoio à libertação do povo timorense. “Não esqueço o momento em que os dois visitámos as escolas de Timor, na visita do Presidente Jorge Sampaio, no ano 2000 e foi um momento extraordinário entre professores e alunos numa convergência, a propósito da voz do e do contributo de Luís Represas, que é uma referência da cultura e da língua portuguesa. Tudo o que ouvimos da sua voz e do seu talento é algo que vai ficar representando as gerações de hoje. O tema 'Timor' é um verdadeiro hino, não apenas às lusofonias, mas também à vontade e empenhamento para uma causa justa de direitos fundamentais que todos acompanhámos”, apontou à Renascença. "Perdemos um dos melhores de nós todos"

Também presente no velório de Luís Represas, o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, José Jorge Letria, disse que a morte do músico, aos 69 anos, deixa um vazio na cultura musical portuguesa.

“Posso dizer-vos, como amigo dele e admirador dele, que perdemos um dos melhores de nós todos, como cantor, como compositor e como pessoa que não se cansava de procurar novos caminhos e novos percursos”, declarou aos jornalistas.