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1956/2026
Concerto para 70 mil em Timor recordado no velório de Luís Represas
23 jul, 2026 - 23:33 • Marisa Gonçalves
Familiares, amigos e admiradores homenagearam, na Basílica da Estrela, o cantor que deixa um legado memorável na música portuguesa, com canções que marcam diversas gerações.
Largas dezenas de pessoas marcaram presença no velório do músico Luís Represas, na capela da Basílica da Estrela, na tarde desta quinta-feira.
Familiares, amigos e admiradores homenagearam o cantor que deixa um legado memorável na música portuguesa, com canções que marcam diversas gerações.
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O percurso de Luís Represas ficou também ligado à causa da independência de Timor-Leste. A canção “Timor”, integrada no álbum “Um destes dias” (1990), veio a ser um dos principais símbolos da causa timorense.
Em declarações aos jornalistas, o músico Miguel Ângelo recordou o momento em que esteve ao lado de Luís Represas, em Timor-Leste, quando o país restaurou a independência, em 2002.
“Foi uma viagem incrível, após várias horas sem dormir. Fomos diretamente para a embaixada e depois diretamente para o palco. Tocar para 70 mil pessoas em Tasitolu, num campo enorme, e aquele sentimento de ter, de uma maneira ínfima, com o 'Timor' e o Trovante e com o 'Soltem os Prisioneiros', estado ali na luta da resistência e do Xanana Gusmão", afirma o vocalista dos Delfins.
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Miguel Ângelo reflete como "uma musiquinha de três minutos pode ter este significado" de liberdade e de libertação, na antecâmara do nascimento de uma nova nação.
"E estarmos ali, super cansados, super estourados, com muito calor em Timor e termos pensado: Olha, para isto é que as nossas vidas são feitas, para estes pequenos grandes momentos”, declarou.
O ensaísta e professor universitário Guilherme d’Oliveira Martins também sublinha a importância do movimento social que se desencadeou, em Portugal, de apoio à libertação do povo timorense.
“Não esqueço o momento em que os dois visitámos as escolas de Timor, na visita do Presidente Jorge Sampaio, no ano 2000 e foi um momento extraordinário entre professores e alunos numa convergência, a propósito da voz do e do contributo de Luís Represas, que é uma referência da cultura e da língua portuguesa. Tudo o que ouvimos da sua voz e do seu talento é algo que vai ficar representando as gerações de hoje. O tema 'Timor' é um verdadeiro hino, não apenas às lusofonias, mas também à vontade e empenhamento para uma causa justa de direitos fundamentais que todos acompanhámos”, apontou à Renascença.
"Perdemos um dos melhores de nós todos"
Também presente no velório de Luís Represas, o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, José Jorge Letria, disse que a morte do músico, aos 69 anos, deixa um vazio na cultura musical portuguesa.
“Posso dizer-vos, como amigo dele e admirador dele, que perdemos um dos melhores de nós todos, como cantor, como compositor e como pessoa que não se cansava de procurar novos caminhos e novos percursos”, declarou aos jornalistas.
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O também escritor e jornalista recorda “um cantor prodigioso” e acrescenta: “mesmo já doente, ele mantinha uma voz pujante, limpa e livre, que não deixava ninguém imaginar que ele tinha esta vulnerabilidade física que acabou por derrotá-lo”.
O também cantor e compositor Sérgio Godinho recorda Luís Represas com amizade, uma amizade que afirma ter sido construída com a música.
“Recordo-o como um colega, um amigo, um músico, sobretudo um músico. E quando nos une a música, não estamos sós. O facto de estar aqui é também dar um abraço simbólico a um amigo que me acompanhou. O Trovante existiu desde que ele existiu e foi muito tempo a minha banda de apoio, até que depois se autonomizaram. O Luís é, eu digo no presente, é um amigo. E é alguém que viveu completamente a música e de uma maneira real."
O também cantor e compositor diz que Luís Represas deu um importante contributo para valorizar a música nacional.
“Quando se valoriza a música portuguesa e se é criativo, e eu fui um colega de percurso, estamos a fazer mais para a música portuguesa. E o Trovante apareceu com uma flagrância muito grande, depois cresceu e teve um percurso que foi importantíssimo na música portuguesa”, enfatizou
O cantor e letrista Tozé Brito lembra que escreveu várias canções para Luís Represas e assinala que, apesar do seu desaparecimento físico, a obra permanece.
“O Luís é daquelas pessoas que nós nunca esqueceremos e que vamos continuar a ouvir por muito tempo. Ele parte, mas fica a música dele, fica a voz dele, fica a alma dele e fica a amizade dele que é aquilo que sempre nos uniu e foi isto que eu vim cá fazer hoje. Vim cá despedir-me de um amigo”, disse ao microfone da Renascença.
O cantor Luís Represas morreu na quarta-feira, vítima de doença prolongada. O funeral realiza-se esta sexta-feira. Será aberto ao público, incluindo a cerimónia religiosa, marcada para as 15h00, na Basílica da Estrela, em Lisboa.
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