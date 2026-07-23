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Eurodreams: veja a chave vencedora desta quinta-feira

23 jul, 2026 - 21:38 • Diogo Camilo

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos.

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A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 23 de julho de 2026, é composta pelos números 3 - 4 - 17 - 21 - 31 - 33 e pelo Número de Sonho 2.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

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Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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