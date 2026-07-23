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Funeral de Luís Represas vai ser aberto ao público
23 jul, 2026 - 15:50 • Marisa Gonçalves , Daniela Espírito Santo
Última despedida ao músico acontece esta sexta-feira na Basílica da Estrela, onde decorre o velório esta quinta-feira, até às 23h00. Cerimónia religiosa está marcada para as 15h00 de sexta-feira.
O funeral do músico Luís Represas, que morreu esta quarta-feira aos 69 anos, vai ser aberto ao público.
Fonte próxima da família garantiu à Renascença que, apesar do que tinha sido inicialmente indicado, o funeral, que se realiza esta sexta-feira na Basílica da Estrela, não está reservado apenas à família, sendo, igualmente, livre a participação na cerimónia religiosa que antecede o momento, às 15h00, naquela basílica.
O velório também será público e decorre esta quinta-feira, entre as 16h00 e as 23h00, onde o corpo do artista já se encontra em câmara ardente.
- Noticiário das 17h
- 23 jul, 2026
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