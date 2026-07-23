Missão histórica: China planeia lançar nave contra asteroide para testar defesa da Terra

Como se pode impedir que um asteroide atinja a Terra? Apesar de a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) estarem a estudar há mais de 50 anos como localizar, rastrear e analisá-los, ainda não há respostas definitivas sobre como defender o nosso planeta destes corpos celestiais. Os astrónomos chineses estão a preparar uma missão histórica para saber como proteger a Terra de um episódio de risco, reduzindo as chances destes visitantes se aproximarem. Entre os planos previstos, a China quer fazer colidir uma nave espacial contra um asteroide antes de 2030, avançou o jornal chinês "South China Morning Post". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao contrário do que a NASA testou, em 2022, ao enviar uma sonda para alterar o trajeto de um asteroide – a primeira experiência de defesa planetária da humanidade –, o objetivo da missão chinesa é alterar diretamente a órbita de um asteróide ao "fragmentar a sua estrutura".

Para desviar o corpo rochoso da órbita da Terra, a sonda Dart (Double Asteroid Redirection Test) deu, em 2022, "um pequeno empurrão ao asteroide para mudar a sua posição futura, para não estar em rota de colisão com a Terra", explicou a especialista Nancy Chabot do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins. Sem destruir necessariamente o corpo celeste, a sonda atingiu o asteróide a 6,1 quilómetros por segundo, ou seja, a quase 22 mil quilómetros por hora. O cientista-chefe desta área na Administração Espacial Nacional da China, Li Mingtao, explicou, em entrevista, que é esperado que a nave atinja uma velocidade recorde, superando o ensaio da NASA. Pretende-se que esta colisão com o asteróide aconteça a mais de nove quilómetros por segundo, isto é, mais de 32 mil quilómetros por hora. Ao contrário do alvo escolhido pela missão Dart de 160 metros de diâmetro, este asteroide "2015 XF261" tem 30 metros de diâmetro e foi descoberto em 2015. Como a dimensão é cinco vezes menor, será precisa uma "precisão extraordinária" para atingir o asteroide. No entanto, este corpo só foi, até ao momento, avistado 74 vezes e a equipa vai saber mais informações três meses antes da missão. Saber a estrutura interna do asteroide – algo que está ainda em falta – é essencial para entender o sucesso da missão, já que pode condicionar o desvio da sua órbita, causando apenas deformações na superfície rochosa.