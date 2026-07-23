Morreu Purificação Araújo, a "mãe do planeamento familiar"

A obstetra e ginecologista Purificação Araújo, considerada a "mãe do planeamento familiar", morreu na quarta-feira em Lisboa, realizando-se o funeral no sábado, disse esta quinta-feira à Lusa fonte familiar.

Maria da Purificação Araújo nasceu em Lisboa a 5 de novembro de 1926 e morreu na sua casa, no Campo Grande, aos 99 anos.

Numa nota enviada à agência Lusa, a família destaca o papel que desempenhou como defensora pública dos direitos das mulheres.

Na sua área profissional, esteve "na linha da frente" da implementação do Planeamento Familiar em Portugal e da criação do Serviço de Saúde Materna da Direção Geral de Saúde (DGS).

Segundo a família, a própria escreveu recentemente como "principais contribuições" da sua vida profissional: "Teste de Papanicolau, Contraceção e Humanização do Trabalho de Parto".

Purificação Araújo foi precursora da introdução de métodos contracetivos e do planeamento familiar e desenvolveu a saúde maternoinfantil no país.