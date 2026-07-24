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Atenção, fãs de Fischer-Z! Banda de John Watts com dois concertos em Portugal

24 jul, 2026 - 22:14 • Lusa

A banda rock britânica edita um novo álbum, "X-Ray Serenade", a 4 de setembro.

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A banda rock britânica Fischer-Z atua em setembro em Portugal, no âmbito dos seus 50 anos de carreira, e edita um novo álbum, foi esta sexta-feira anunciado.

A banda liderada por John Watts, toca no dia 4 de setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e, no dia seguinte, na Casa da Música, no Porto.

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A banda com êxitos como "Marliese" atuou pela primeira vez em Portugal, em novembro de 1980, no Coliseu dos Recreios, e no Pavilhão do Académico, no Porto, tendo ainda passado pelo programa radiofónico "Febre de Sábado de Manhã", realizado por Júlio Isidro, no antigo Estádio José de Alvalade, na capital, em 1981.

Ao longo das décadas seguintes, a banda regressou a Portugal, estando a sua participação no Festival de Vilar de Mouros, em 2019, entre as suas mais recentes atuações no país.

O espetáculo no Coliseu, em Lisboa, segundo a promotora, "será o maior concerto da banda este ano" e "será filmado", coincidindo com a edição do novo álbum, "X-Ray Serenade", a sair, precisamente, em 4 de setembro, sendo o 10.º álbum da banda britânica. O seu primeiro álbum, "Word Salad", foi editado em 1979.

A banda é constituída pelos músicos John Watts, Marian Menge, David Purdye, Oliver Newton e Ives Mergaerts.

Os Fischer-Z fundados na década de 1970, protagonizaram a cena musical da "new wave" e do chamado rock alternativo, em que as letras das suas canções assumiam uma consciência social e política.

John Watts, além de vocalista e guitarrista, é o principal letrista da banda.

Entre os seus êxitos, constam canções como "The Worker", "So Long", "Marliese" e "Room Service".

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