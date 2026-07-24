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Euromilhões desta sexta-feira. A chave que vale 70 milhões
24 jul, 2026 - 20:28 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um "jackpot" de 70 milhões de euros.
A chave vencedora do Euromilhões de sexta-feira, 24 de julho de 2026, é composta pelos números 8 - 10 - 30 - 36 - 47 e pelas estrelas 1 e 4.
Em jogo no primeiro prémio está um "jackpot" de 70 milhões de euros.
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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
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