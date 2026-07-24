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Natureza
Tubarão com quatro metros filmado ao largo da Nazaré
24 jul, 2026 - 22:28 • Ricardo Vieira
A espécie não foi identificada, mas Nuno Santos, da Ocean Adventures, admite que pode tratar-se de um tubarão branco.
Um tubarão com cerca de quatro metros foi avistado esta semana ao largo da Nazaré.
O encontro inesperado aconteceu na quinta-feira, durante um passeio para ver golfinhos, entre São Martinho do Porto e Nazaré.
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O vídeo do tubarão “de grande dimensão” foi partilhado nas redes sociais da Ocean Adventures.
“O animal, com 3/4m de comprimento, aproximou-se da embarcação e nadou à nossa volta durante breves instantes”, refere a publicação.
A espécie não foi identificada, mas Nuno Santos, da Ocean Adventures, admitiu à SIC Notícias que pode tratar-se de um tubarão branco.
A empresa de passeios turísticos refere que “em nenhum momento nos sentimos ameaçados, e que o animal demonstrou um comportamento calmo, e até mesmo de curiosidade”.
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