Tubarão com quatro metros filmado ao largo da Nazaré

Um tubarão com cerca de quatro metros foi avistado esta semana ao largo da Nazaré.

O encontro inesperado aconteceu na quinta-feira, durante um passeio para ver golfinhos, entre São Martinho do Porto e Nazaré.

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O vídeo do tubarão “de grande dimensão” foi partilhado nas redes sociais da Ocean Adventures.

“O animal, com 3/4m de comprimento, aproximou-se da embarcação e nadou à nossa volta durante breves instantes”, refere a publicação.

A espécie não foi identificada, mas Nuno Santos, da Ocean Adventures, admitiu à SIC Notícias que pode tratar-se de um tubarão branco.

A empresa de passeios turísticos refere que “em nenhum momento nos sentimos ameaçados, e que o animal demonstrou um comportamento calmo, e até mesmo de curiosidade”.