- Noticiário das 2h
- 25 jul, 2026
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Lontra regressa à Serra de Sintra após várias décadas
25 jul, 2026 - 01:57 • Ricardo Vieira
A presença do mamífero está associada a "ecossistemas aquáticos bem conservados", com "abundante vegetação para abrigo" e "recursos alimentares", refere a Parques de Sintra.
Pela primeira vez em várias décadas, uma lontra foi avistada (e fotografada) no Parque da Pena, na Serra de Sintra.
A presença do mamífero está associada a "ecossistemas aquáticos bem conservados", com "abundante vegetação para abrigo" e "recursos alimentares", refere a Parques de Sintra, em comunicado.
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“Nesta fase, ainda não é possível determinar se as imagens captadas desta lontra correspondem a um indivíduo de passagem ou a um animal residente", refere João Sousa Rego, presidente do conselho de administração da Parques de Sintra.
Independentemente
dessa circunstância, a
presença de uma lontra (Lutra luta) "constitui um importante indicador biológico
da qualidade dos habitats
existentes no Parque da Pena e da boa condição
ecológica dos ecossistemas que integram a Paisagem Cultural e o Parque Natural
de Sintra-Cascais", assinala João Sousa Rego.
Além da lontra, também foram registados pelo projeto de "fotoarmadilhagem" no Parque da Pena e na Tapada do Mouco outros mamíferos de hábitos noturnos, como texugos, genetas e raposas .
Como aposta na resiliência climática e biodiversidade sustentável, o presidente do conselho de administração da Parques de Sintra anuncia um investimento de cinco milhões de euros nesta área.
"Esta verba contempla, necessariamente, a vertente
científica, que é fundamental para aprofundar o conhecimento dos ecossistemas,
avaliar a eficácia das medidas em curso e apoiar decisões de gestão”, sublinha João Sousa Rego.
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