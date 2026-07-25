Lontra regressa à Serra de Sintra após várias décadas

Pela primeira vez em várias décadas, uma lontra foi avistada (e fotografada) no Parque da Pena, na Serra de Sintra.

A presença do mamífero está associada a "ecossistemas aquáticos bem conservados", com "abundante vegetação para abrigo" e "recursos alimentares", refere a Parques de Sintra, em comunicado.

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“Nesta fase, ainda não é possível determinar se as imagens captadas desta lontra correspondem a um indivíduo de passagem ou a um animal residente", refere João Sousa Rego, presidente do conselho de administração da Parques de Sintra.



Independentemente dessa circunstância, a presença de uma lontra (Lutra luta) "constitui um importante indicador biológico da qualidade dos habitats existentes no Parque da Pena e da boa condição ecológica dos ecossistemas que integram a Paisagem Cultural e o Parque Natural de Sintra-Cascais", assinala João Sousa Rego.



Além da lontra, também foram registados pelo projeto de "fotoarmadilhagem" no Parque da Pena e na Tapada do Mouco outros mamíferos de hábitos noturnos, como texugos, genetas e raposas .

Como aposta na resiliência climática e biodiversidade sustentável, o presidente do conselho de administração da Parques de Sintra anuncia um investimento de cinco milhões de euros nesta área.

"Esta verba contempla, necessariamente, a vertente científica, que é fundamental para aprofundar o conhecimento dos ecossistemas, avaliar a eficácia das medidas em curso e apoiar decisões de gestão”, sublinha João Sousa Rego.

