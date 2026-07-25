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Morreu Lou Koller, vocalista dos Sick of It All

25 jul, 2026 - 14:50 • Ricardo Vieira

Lenda da cena punk hardcore de Nova Iorque lutava contra um cancro.

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Lou Koller, vocalista do grupo norte-americano Sick of It All, morreu na sexta-feira, aos 59 anos.

A lenda da cena punk hardcore de Nova Iorque faleceu após uma longa batalha contra o cancro, foi este sábado anunciado.

Os colegas de banda manifestam, numa mensagem publicada nas redes sociais, "tristeza indescritível" pela morte de Lou Koller e sentimento de perda "avassaladora".

Ao longo de quatro décadas de Sick of It All, "o companheirismo, a dedicação e o entusiasmo de Lou mantiveram-se inabaláveis".

"Lou tinha o dom de elevar o espírito de todos nos nossos concertos, sempre com um sorriso e um comentário carregado de sarcasmo. Conquistava as pessoas por onde quer que passássemos, independentemente da cultura ou do canto do mundo em que estivéssemos", destacam os companheiros de banda.

A mensagem deixa um agradecimento a todos os que fizeram donativos para ajudar a suportar as despesas médicas de Lou Koller durante a luta contra o cancro.

"Essa batalha chegou agora ao fim e Lou pode finalmente descansar. Esperamos que, de alguma forma, ainda consiga ver e sentir a marca positiva e extraordinária que deixou no mundo."

O carismático vocalista dos Sick of It All anunciou o diagnóstico de cancro no esófago, em 2024.

Natural do bairro de Queens, em Nova Iorque, Lou fundou o grupo em 1986, com o seu irmão e guitarrista Pete Koller.

Os temas "Sratch the surface" ou "Step Down" são alguns dos hinos dos Sick of It All, banda que passou várias vezes por Portugal.

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