Morreu Lou Koller, vocalista dos Sick of It All

Lou Koller, vocalista do grupo norte-americano Sick of It All, morreu na sexta-feira, aos 59 anos.

A lenda da cena punk hardcore de Nova Iorque faleceu após uma longa batalha contra o cancro, foi este sábado anunciado.

Os colegas de banda manifestam, numa mensagem publicada nas redes sociais, "tristeza indescritível" pela morte de Lou Koller e sentimento de perda "avassaladora".

Ao longo de quatro décadas de Sick of It All, "o companheirismo, a dedicação e o entusiasmo de Lou mantiveram-se inabaláveis".

"Lou tinha o dom de elevar o espírito de todos nos nossos concertos, sempre com um sorriso e um comentário carregado de sarcasmo. Conquistava as pessoas por onde quer que passássemos, independentemente da cultura ou do canto do mundo em que estivéssemos", destacam os companheiros de banda.