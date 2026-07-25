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Jogos Sociais
Totoloto: veja a chave milionária deste sábado
25 jul, 2026 - 22:18 • Redação
Em jogo, no primeiro prémio, está um jackpot de 15,1 milhões de euros.
A chave vencedora do Totoloto deste sábado, 25 de julho de 2026, é composta pelos números 2 - 27 - 43 - 45 - 47 e pelo Número da Sorte 1.
Em jogo, no primeiro prémio, está um jackpot de 15,1 milhões de euros.
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A chave publicada nesta notícia não dispensa a consulta da informação oficial disponibilizada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Recorde-se que os prémios de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo, à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto realiza-se à quarta-feira e ao sábado.
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