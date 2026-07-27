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Música
Carly Simon revela que tem Parkinson: "Estou a aprender como viver"
27 jul, 2026 - 19:38 • Diogo Camilo
A cantora norte-americana de 83 anos diz que "não parou de trabalhar" e que "não parou de viver", mas revela uma cirurgia recente a um cancro na cara.
A cantora norte-americana Carly Simon anunciou esta segunda-feira que foi diagnosticada com Doença de Parkinson, aos 83 anos.
Num comunicado à BBC, diz estar a "aprender como viver" com aquilo como descreve como doença "às vezes assustadora" : "Às vezes estou tão cansada que não consigo mexer-me durante todo o dia. Noutros tenho mais espaço para me mover, para pensar, para trabalhar e para me sentir eu mesma."
A estrela de "You're So Vain" diz que "não parou de trabalhar" e que "não parou de viver", mas relata obstáculos da vida recente, como um cancro na cara que levou a uma cirurgia.
"A cirurgia fez-me mais autoconsciente sobre ser vista em público. Sempre fui crítica sobre a minha aparência do que qualquer pessoa pode imaginar", escreve.
A doença que afeta os movimentos e que se caracteriza por rigidez muscular e tremores afeta cerca de 20 mil pessoas em Portugal e é a doença neurológica com o crescimento mais rápido no mundo.
- Noticiário das 21h
- 27 jul, 2026
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