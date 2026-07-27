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Como os transmontanos estão a preparar o eclipse solar de 12 de agosto
27 jul, 2026 - 00:30 • Lusa
Eclipse total acontece a 12 de agosto, por volta das 19h30, durante 26 segundos. Em Portugal, será visível numa pequena faixa de território. Alojamento está esgotado em Vinhais e várias atividades estão a ser preparadas.
A hotelaria está esgotada, na noite do eclipse solar, no concelho de Vinhais, em pleno Parque Natural de Montesinho, Trás-os-Montes, onde a ocultação do sol será próxima dos 100%, revelou o município que vai adquirir óculos certificados para visitantes.
Segundo o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes, os alojamentos locais espalhados pelo concelho, o hotel da vila e o Parque Biológico estão com lotação esgotada e o posto de turismo tem recebido maior afluência de chamadas.
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"Há uma procura e há pessoas que querem saber onde é que podem ficar e como é que podem fazer para virem nesse dia a Vinhais", disse.
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O eclipse do sol está a fazer esgotar os alojamentos nos dois concelhos do Parque Natural de Montesinho. Além de Vinhais estar a ter uma grande procura por visitantes, devido à ocultação nesta zona acontecer na ordem dos 99%, também em Bragança, a hotelaria está esgotada há meses, devido ao eclipse total acontecer em duas aldeias deste concelho, Rio de Onor e Guadramil, por volta das 19h30, durante 26 segundos.
Face à procura, o município de Vinhais está a pensar numa estratégia de divulgação deste fenómeno raro, que acontece a 12 de agosto, em Portugal, mais de 100 anos depois.
Com o objetivo "dinamizar a economia do concelho", o autarca Luís Fernandes adiantou que o município vai adquirir e distribuir óculos certificados, a única alternativa segura para olhar para o céu e visualizar o momento em que a terra, a lua e o sol estarão alinhados, e a lua ocultará total ou parcialmente o disco solar por alguns momentos.
Vimioso prepara atividades e distribui óculos
O município de Vimioso preparou atividades científicas e lúdicas, com a distribuição de óculos de proteção, para os dias 12 e 13 de agosto, destinadas aos observadores do eclipse total do sol.
A vice-presidente da câmara de Vimioso, Cristina Miguel, disse que neste concelho a lua cobrirá 99,4 % da luz do sol, sendo o ponto de encontro dos apreciadores destes fenómenos no Parque Ibérico de Natureza e Aventura (PINTA), onde haverá a distribuição de óculos de proteção e aulas práticas de ensinamento para a observação do eclipse.
Segundo a autarca deste concelho do distrito de Bragança, o programa inclui a preparação para observação do eclipse e do céu noturno, acompanhada por oficinas de astronomia e natureza, tendo em vista uma melhor perceção e segurança durante a observação do fenómeno.
“Vamos começar este conjunto de atividades logo na manhã do dia 12 de agosto, onde teremos uma introdução à observação do eclipse, através de experiências interativas dentro do observatório de astronomia existente no PINTA para as pessoas não chegarem à hora do eclipse sem informação e segurança para o observar”, vincou.
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Segundo Cristina Miguel, no mesmo dia haverá ainda uma oficina para construção de protetores solares, como forma de introdução às medidas de segurança, para observar o eclipse total do sol.
“Os protetores solares para a observação indireta do eclipse serão feitos com materiais usados no dia a dia, sendo uma forma mais segura para as crianças. Ou seja, para além de ser feita a distribuição de óculos para a observação do fenómeno, temos aqui a construção de outros protetores para a visão solar”, indicou.
O município havia programado a observação do eclipse para a zona da Pedreira, mas, devido ao possível risco de incêndio, a observação vai ser feita na Atalaia de Vimioso.
“Aqui estará uma equipa de técnicos que vai ajudar as pessoas a respeitar normas de observação, para não haver possíveis lesões visuais sem a devida proteção”, vincou Cristina Miguel.
Após este evento, que também deverá atrair os vizinhos espanhóis e outras pessoas de vários pontos do país, haverá uma sessão dedicada à observação de estrelas no PINTA.
O eclipse do sol acontece quando a Terra, a lua e o sol estão alinhados, e a lua oculta total ou parcialmente o disco solar por alguns momentos.
Só nas aldeias de Rio de Onor e Guadramil, no concelho de Bragança, poderá ser visto na sua totalidade, ou seja, a Lua cobrir a 100% o Sol. Ainda assim, poderá ser observado parcialmente em todo o país e ilhas.
A Ciência Viva criou o site Eclipse 2026 onde os cibernautas para esclarecer algumas questões e conhecer iniciativas relacionada com o raro fenómeno astronómico.
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