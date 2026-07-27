Como os transmontanos estão a preparar o eclipse solar de 12 de agosto

A hotelaria está esgotada, na noite do eclipse solar, no concelho de Vinhais, em pleno Parque Natural de Montesinho, Trás-os-Montes, onde a ocultação do sol será próxima dos 100%, revelou o município que vai adquirir óculos certificados para visitantes.

Segundo o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes, os alojamentos locais espalhados pelo concelho, o hotel da vila e o Parque Biológico estão com lotação esgotada e o posto de turismo tem recebido maior afluência de chamadas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Há uma procura e há pessoas que querem saber onde é que podem ficar e como é que podem fazer para virem nesse dia a Vinhais", disse.

O eclipse do sol está a fazer esgotar os alojamentos nos dois concelhos do Parque Natural de Montesinho. Além de Vinhais estar a ter uma grande procura por visitantes, devido à ocultação nesta zona acontecer na ordem dos 99%, também em Bragança, a hotelaria está esgotada há meses, devido ao eclipse total acontecer em duas aldeias deste concelho, Rio de Onor e Guadramil, por volta das 19h30, durante 26 segundos. Face à procura, o município de Vinhais está a pensar numa estratégia de divulgação deste fenómeno raro, que acontece a 12 de agosto, em Portugal, mais de 100 anos depois. Com o objetivo "dinamizar a economia do concelho", o autarca Luís Fernandes adiantou que o município vai adquirir e distribuir óculos certificados, a única alternativa segura para olhar para o céu e visualizar o momento em que a terra, a lua e o sol estarão alinhados, e a lua ocultará total ou parcialmente o disco solar por alguns momentos. Vimioso prepara atividades e distribui óculos O município de Vimioso preparou atividades científicas e lúdicas, com a distribuição de óculos de proteção, para os dias 12 e 13 de agosto, destinadas aos observadores do eclipse total do sol. A vice-presidente da câmara de Vimioso, Cristina Miguel, disse que neste concelho a lua cobrirá 99,4 % da luz do sol, sendo o ponto de encontro dos apreciadores destes fenómenos no Parque Ibérico de Natureza e Aventura (PINTA), onde haverá a distribuição de óculos de proteção e aulas práticas de ensinamento para a observação do eclipse. Segundo a autarca deste concelho do distrito de Bragança, o programa inclui a preparação para observação do eclipse e do céu noturno, acompanhada por oficinas de astronomia e natureza, tendo em vista uma melhor perceção e segurança durante a observação do fenómeno. “Vamos começar este conjunto de atividades logo na manhã do dia 12 de agosto, onde teremos uma introdução à observação do eclipse, através de experiências interativas dentro do observatório de astronomia existente no PINTA para as pessoas não chegarem à hora do eclipse sem informação e segurança para o observar”, vincou.