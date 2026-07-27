Pedro Costa recebe prémio Robert Bresson com patrocínio da Santa Sé

O realizador português Pedro Costa foi distinguido com o prémio italiano de cinema Robert Bresson, atribuído pela Fondazione Ente dello Spettacolo com o patrocínio da Santa Sé, revelou esta segunda-feira a produtora Clarão Companhia.

De acordo com a produtora, Pedro Costa vai receber o Prémio Robert Bresson a 5 de setembro, sendo um dos eventos paralelos do Festival Internacional de Cinema de Veneza, em Itália.

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O Prémio Robert Bresson reconhece anualmente uma pessoa no cinema que "tenha dado um testemunho, relevante pela sua sinceridade e intensidade, sobre o difícil caminho de procura do significado espiritual da nossa vida", refere a organização na página oficial.

Esta distinção, que já foi atribuída em 2001 ao cineasta português Manoel de Oliveira, é uma iniciativa daquela fundação, em conjunto com a publicação Rivista del Cinematografo, com o patrocínio dos dicastérios da Cultura, Educação e Comunicação da Santa Sé.

"É o único prémio de cinema do mundo concedido pela Santa Sé", refere a produtora Clarão Companhia, citando a nota de imprensa da organização, segundo a qual Pedro Costa "tem sabido conciliar o radicalismo estético com o compromisso ético, oferecendo através do cinema um testemunho poderoso e coerente da busca de significado que reside no mais íntimo da condição humana".

Pedro Costa (1958, Lisboa) volta a Veneza onde já apresentou, no festival de cinema, os filmes "O Sangue" (1989), "Ossos" (1997) e "Onde jaz o teu sorriso?" em 2001.

"Os seus filmes deram voz aos mais vulneráveis, aos imigrantes e marginalizados, transformando as suas vidas em obras de extraordinário poder poético e humano", elogiou a produtora, citando novamente o comunicado.

Antes de Pedro Costa, este prémio de cinema foi atribuído a Marco Bellocchio, Alice Rohrwacher, Lucrecia Martel, Ken Loach, Walter Salles, Wim Wenders e Theo Angelopoulos, entre outros.