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Concerto histórico dos Queen chega às salas IMAX a 7 de outubro

28 jul, 2026 - 08:45 • João Malheiro

Com um novo restauro de imagem e de som, para assinalar os 40 anos deste concerto que ficou conhecido como "Hungarian Rhapsody", o filme-concerto vai estrear-se em salas IMAX por todo o mundo, antes de ser lançado, de seguida, em formatos físicos e digitais.

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Vai poder recordar um dos mais históricos espetáculos da banda Queen nos cinemas. O concerto no antigo Estádio Puskás, em 1986, em Budapeste, foi restaurado para uma nova versão em 4K e será exibida nas salas IMAX a partir de 7 de outubro.

Com cerca de 80 mil fãs dentro do recinto, foi o maior concerto da carreira do grupo britânico, o último a ser filmado com o alinhamento original de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Este concerto na Hungria também foi histórico por ter sido a primeira vez que uma banda da Europa ocidental atuou num país do lado soviético, em plena Guerra Fria. Aliás, essa característica inédita tratou-se, precisamente, da razão que levou a que o espetáculo ficasse registado em filme, numa operação que reuniu alguns dos melhores técnicos do país.

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Com um novo restauro de imagem e de som, para assinalar os 40 anos deste concerto que ficou conhecido como "Hungarian Rhapsody", o filme-concerto vai estrear-se em salas IMAX por todo o mundo, antes de ser lançado, de seguida, em formatos físicos de Blu-Ray, DVD, CD e vinil, para além de formatos digitais.

Para promover o restauro, foi lançado um clipe da atuação da canção "Radio Ga Ga", tocada no primeiro encore deste concerto em Budapeste.

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