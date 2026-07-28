Concerto histórico dos Queen chega às salas IMAX a 7 de outubro

Vai poder recordar um dos mais históricos espetáculos da banda Queen nos cinemas. O concerto no antigo Estádio Puskás, em 1986, em Budapeste, foi restaurado para uma nova versão em 4K e será exibida nas salas IMAX a partir de 7 de outubro.

Com cerca de 80 mil fãs dentro do recinto, foi o maior concerto da carreira do grupo britânico, o último a ser filmado com o alinhamento original de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Este concerto na Hungria também foi histórico por ter sido a primeira vez que uma banda da Europa ocidental atuou num país do lado soviético, em plena Guerra Fria. Aliás, essa característica inédita tratou-se, precisamente, da razão que levou a que o espetáculo ficasse registado em filme, numa operação que reuniu alguns dos melhores técnicos do país.