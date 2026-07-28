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Euromilhões desta terça-feira que vale 78 milhões

28 jul, 2026 - 20:21 • Redação

Confira a chave vencedora aqui.

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A chave do concurso do Euromilhões de terça-feira, 28 de julho de 2026, é composta pelos números 5 - 7 - 24 - 30 - 49 e pelas estrelas 10 e 11.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 78 milhões de euros.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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