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Michael Fassbender diz que nova temporada de "The Agency" é "implacável"

28 jul, 2026 - 14:10 • João Malheiro

Para o protagonista e produtor da série, a nova temporada "tem muito mais dinâmica e energia", com "grandes sequências de ação".

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A segunda temporada de "The Agency" já se estreou em Portugal e é atualmente a mais vista na plataforma SkyShowtime. Michael Fassbender, protagonista e produtor da série, garante que é "implacável".

"The Agency" acompanha um agente da CIA infiltrado em África que recebe ordens para regressar à base em Londres. No entanto, o passado falso que construiu segue-o e coloca em causa a sua verdadeira identidade.

Em declarações fornecidas em exclusivo ao Watch Party, o podcast de filmes e séries da RenascençaRenascença, o ator garante que a segunda temporada retoma "exatamente onde terminou a primeira", num mundo de espionagem e intriga internacionais.

Por isso, para lá de Estados Unidos ou Londres, a série viaja para outros territórios como Marrocos ou o Quénia. A viagem a este último país deixou uma forte impressão em Michael Fassbender, que recorda essa estadia como "um dos momentos mais memoráveis das filmagens".

"Infelizmente, sinto que experiências como esta podem tornar-se menos comuns à medida que a nossa indústria evolui, por isso estar lá e filmar essas cenas teve um significado muito especial para mim", subinha.

Para Michael Fassbender, a nova temporada "tem muito mais dinâmica e energia", com "grandes sequências de ação": "The Agency parece real e, como penso que irão concordar, esta temporada é implacável. É daquelas séries em que se termina um episódio e se quer imediatamente ver o seguinte".

"O principal objetivo da primeira temporada foi apresentar estas personagens e o universo em que nos íamos mover. Tudo culminou no final, quando percebemos que o Martian se vai tornar um agente duplo. A segunda temporada mantém esse ritmo intenso e não abranda. É uma pressão constante que vai aumentando a cada episódio", acrescenta.

Já Katherine Waterston, que partilha o protagonismo de "The Agency" com Fassbender, diz que a nova temporada de "The Agency" é "muito bem pensada e verdadeiramente emocionante".

"Se tiverem problemas cardíacos, tomem duas aspirinas antes de ver", brinca a atriz.

As duas temporadas de "The Agency" estão disponíveis em Portugal, na SkyShowtime.

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