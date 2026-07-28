- Noticiário das 14h
- 28 jul, 2026
-
Watch Party
Michael Fassbender diz que nova temporada de "The Agency" é "implacável"
28 jul, 2026 - 14:10 • João Malheiro
Para o protagonista e produtor da série, a nova temporada "tem muito mais dinâmica e energia", com "grandes sequências de ação".
A segunda temporada de "The Agency" já se estreou em Portugal e é atualmente a mais vista na plataforma SkyShowtime. Michael Fassbender, protagonista e produtor da série, garante que é "implacável".
"The Agency" acompanha um agente da CIA infiltrado em África que recebe ordens para regressar à base em Londres. No entanto, o passado falso que construiu segue-o e coloca em causa a sua verdadeira identidade.
Em declarações fornecidas em exclusivo ao Watch Party, o podcast de filmes e séries da RenascençaRenascença, o ator garante que a segunda temporada retoma "exatamente onde terminou a primeira", num mundo de espionagem e intriga internacionais.
Por isso, para lá de Estados Unidos ou Londres, a série viaja para outros territórios como Marrocos ou o Quénia. A viagem a este último país deixou uma forte impressão em Michael Fassbender, que recorda essa estadia como "um dos momentos mais memoráveis das filmagens".
"Infelizmente, sinto que experiências como esta podem tornar-se menos comuns à medida que a nossa indústria evolui, por isso estar lá e filmar essas cenas teve um significado muito especial para mim", subinha.
Para Michael Fassbender, a nova temporada "tem muito mais dinâmica e energia", com "grandes sequências de ação": "The Agency parece real e, como penso que irão concordar, esta temporada é implacável. É daquelas séries em que se termina um episódio e se quer imediatamente ver o seguinte".
"O principal objetivo da primeira temporada foi apresentar estas personagens e o universo em que nos íamos mover. Tudo culminou no final, quando percebemos que o Martian se vai tornar um agente duplo. A segunda temporada mantém esse ritmo intenso e não abranda. É uma pressão constante que vai aumentando a cada episódio", acrescenta.
Já Katherine Waterston, que partilha o protagonismo de "The Agency" com Fassbender, diz que a nova temporada de "The Agency" é "muito bem pensada e verdadeiramente emocionante".
"Se tiverem problemas cardíacos, tomem duas aspirinas antes de ver", brinca a atriz.
As duas temporadas de "The Agency" estão disponíveis em Portugal, na SkyShowtime.
- Noticiário das 14h
- 28 jul, 2026
-