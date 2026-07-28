Michael Fassbender diz que nova temporada de "The Agency" é "implacável"

Por isso, para lá de Estados Unidos ou Londres, a série viaja para outros territórios como Marrocos ou o Quénia. A viagem a este último país deixou uma forte impressão em Michael Fassbender, que recorda essa estadia como "um dos momentos mais memoráveis das filmagens".

"The Agency" acompanha um agente da CIA infiltrado em África que recebe ordens para regressar à base em Londres. No entanto, o passado falso que construiu segue-o e coloca em causa a sua verdadeira identidade.

A segunda temporada de "The Agency" já se estreou em Portugal e é atualmente a mais vista na plataforma SkyShowtime. Michael Fassbender, protagonista e produtor da série, garante que é "implacável".

"Infelizmente, sinto que experiências como esta podem tornar-se menos comuns à medida que a nossa indústria evolui, por isso estar lá e filmar essas cenas teve um significado muito especial para mim", subinha.

Para Michael Fassbender, a nova temporada "tem muito mais dinâmica e energia", com "grandes sequências de ação": "The Agency parece real e, como penso que irão concordar, esta temporada é implacável. É daquelas séries em que se termina um episódio e se quer imediatamente ver o seguinte".

"O principal objetivo da primeira temporada foi apresentar estas personagens e o universo em que nos íamos mover. Tudo culminou no final, quando percebemos que o Martian se vai tornar um agente duplo. A segunda temporada mantém esse ritmo intenso e não abranda. É uma pressão constante que vai aumentando a cada episódio", acrescenta.

Já Katherine Waterston, que partilha o protagonismo de "The Agency" com Fassbender, diz que a nova temporada de "The Agency" é "muito bem pensada e verdadeiramente emocionante".

"Se tiverem problemas cardíacos, tomem duas aspirinas antes de ver", brinca a atriz.

As duas temporadas de "The Agency" estão disponíveis em Portugal, na SkyShowtime.