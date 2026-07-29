- Noticiário das 1h
- 30 jul, 2026
-
Investigação
"Absolutamente falso": Jared Leto rejeita acusações de assédio e abuso sexual a adolescentes desde os anos 2000
29 jul, 2026 - 20:04 • Catarina Magalhães
Convites para os bastidores, para o camarim, para a casa onde tinha um estúdio ou telefonemas com teor sexualmente explícito. Para Jared Leto, interagir desta forma com as fãs adolescentes era algo alegadamente normal, segundo antigos colaboradores que conversaram com a BBC.
Dez mulheres acusaram o ator e músico Jared Leto, vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, de abuso, agressão e importunação sexual, revelou a estação britânica BBC ao anunciar o documentário "Jared Leto: O Segredo Sombrio de Hollywood", transmitido esta quarta-feira.
Quatro destas alegadas vítimas eram adolescentes à data dos episódios de alegada conduta sexual criminosa.
Os casos aconteceram entre 2002 e 2016, ou seja, entre os 30 e 40 anos de Leto, mas o artista negou todas as acusações.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Convites para os bastidores, para o camarim ou para a casa onde tinha um estúdio. Para Jared Leto, de agora 54 anos, interagir desta forma com as fãs adolescentes era algo alegadamente normal, segundo antigos colaboradores que conversaram com a emissora.
A BBC entrevistou dois homens que trabalharam durante vários anos com a banda de Leto e contaram o quão "desconfortável" a equipa se sentia nesses momentos.
"Acho que todos pensávamos que a diferença de idades era muito grande", revelou um deles.
Jared Leto dá concerto improvisado nas ruas de Lisboa
Vocalista da banda Thirty Seconds To Mars vestiu a(...)
A investigação da emissora britânica contabilizou "mais de 120 queixas separadas feitas online relacionadas com o seu comportamento com mulheres".
Entre as denúncias do documentário, conta-se com a testemunha de uma mulher que foi alegadamente vítima dos "comportamento criminoso" do cantor quando tinha 17 anos num "motel imundo e decadente" em Las Vegas, mas demorou vários anos a perceber que não tinha a culpa pelo sucedido em 2002.
"Durante a maior parte da minha vida, encarei este acontecimento como: 'Eu era uma miúda estúpida... e depois aconteceu-me esta coisa má'", contou.
Uma modelo de agência, com 19 anos na altura dos factos, foi convidada pela equipa de Leto para assistir a um concerto com bilhetes VIP e, numa festa depois do concerto, conheceu o artista. Leto, com 41 anos na época, disse-lhe alegadamente: "A idade é só um número... e, de qualquer forma, estamos na Europa."
Outra mulher revelou que, durante uma sessão de autógrafos, Jared comentou sobre os seus seios. Depois de repreendido pela mãe da fã que tinha na altura 14 anos, Leto repetiu o comentário e insinuou querer levá-la para os bastidores.
Já cinco mulheres, uma das vítimas com 16 anos na época, recebiam telefonemas repetidamente de teor sexual explícito e foi-lhe enviado um acordo de confidencialidade (NDA, em inglês) para não contar a ninguém a situação com o ator, mas recusou-se a assiná-lo e mostrou-o à BBC.
"Nunca agredi sexualmente ninguém"
Em reação ao anúncio do documentário, Jared Leto negou as acusações de abuso sexual que, segundo o músico, são "absolutamente falsas".
"Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Estas alegações são absoluta e categoricamente falsas", respondeu num comunicado enviado à imprensa norte-americana.
Das dez histórias partilhadas no documentário da BBC a estrear, "nove destas partilham as suas histórias publicamente pela primeira vez".
Leto é uma estrela de Hollywood que participou em filmes de sucesso como Fight Club, Blade Runner 2049, Suicide Squad e Masters of the Universe.
A sua banda, formada em 1998, já anunciou uma digressão à Europa pela próxima primavera, regressando a Portugal a 6 de abril de 2027 na MEO Arena.
- Noticiário das 1h
- 30 jul, 2026
-