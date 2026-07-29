"Absolutamente falso": Jared Leto rejeita acusações de assédio e abuso sexual a adolescentes desde os anos 2000

"Acho que todos pensávamos que a diferença de idades era muito grande" , revelou um deles.

A BBC entrevistou dois homens que trabalharam durante vários anos com a banda de Leto e contaram o quão "desconfortável" a equipa se sentia nesses momentos.

Convites para os bastidores, para o camarim ou para a casa onde tinha um estúdio. Para Jared Leto, de agora 54 anos, interagir desta forma com as fãs adolescentes era algo alegadamente normal, segundo antigos colaboradores que conversaram com a emissora.

Os casos aconteceram entre 2002 e 2016, ou seja, entre os 30 e 40 anos de Leto, mas o artista negou todas as acusações.

Quatro destas alegadas vítimas eram adolescentes à data dos episódios de alegada conduta sexual criminosa.

Dez mulheres acusaram o ator e músico Jared Leto , vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, de abuso, agressão e importunação sexual , revelou a estação britânica BBC ao anunciar o documentário "Jared Leto: O Segredo Sombrio de Hollywood", transmitido esta quarta-feira.

A investigação da emissora britânica contabilizou "mais de 120 queixas separadas feitas online relacionadas com o seu comportamento com mulheres".

Entre as denúncias do documentário, conta-se com a testemunha de uma mulher que foi alegadamente vítima dos "comportamento criminoso" do cantor quando tinha 17 anos num "motel imundo e decadente" em Las Vegas, mas demorou vários anos a perceber que não tinha a culpa pelo sucedido em 2002.

"Durante a maior parte da minha vida, encarei este acontecimento como: 'Eu era uma miúda estúpida... e depois aconteceu-me esta coisa má'", contou.

Uma modelo de agência, com 19 anos na altura dos factos, foi convidada pela equipa de Leto para assistir a um concerto com bilhetes VIP e, numa festa depois do concerto, conheceu o artista. Leto, com 41 anos na época, disse-lhe alegadamente: "A idade é só um número... e, de qualquer forma, estamos na Europa."

Outra mulher revelou que, durante uma sessão de autógrafos, Jared comentou sobre os seus seios. Depois de repreendido pela mãe da fã que tinha na altura 14 anos, Leto repetiu o comentário e insinuou querer levá-la para os bastidores.