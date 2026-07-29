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Como dormir bem durante noites de calor? As recomendações dos especialistas

29 jul, 2026 - 08:35 • João Malheiro

Quando as temperaturas são demasiado quentes, os mecanismos de resposta ao calor do nosso corpo são menos eficazes, gerando desconforto.

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Em pleno verão e com as temperaturas a aumentarem pode ser difícil dormir bem.

O corpo está sempre a tentar manter a sua temperatura base sob controlo. O suor, por exemplo, é uma forma de aliviar a pressão do calor.

Contudo, quando as temperaturas são demasiado quentes, estes mecanismos de resposta ao calor são menos eficazes, gerando desconforto.

Com a idade, esta gestão do calor corporal vai diminuindo, o que torna as pessoas mais velhas mais suscetíveis aos efeitos de uma noite quente. Crianças e animais de estimação são também bastante vulneráveis a altas temperaturas.

No entanto, há formas de evitar que o calor prejudique o sono e garantir que se dorme bem, apesar das condições.

Citados pelo "The Guardian", especialistas impedir que os raios de sol atinjam o quarto, ainda durante o dia, com os cortinados, para que a temperatura seja mais amena quando chegue a noite. Se, mesmo assim, ficar muito calor, deve-se abrir a janela, para deixar entrar ar.

Os lençóis devem ser leves e de texturas respiráveis. O mesmo aplica-se aos pijamas.

E, claro, também se pode usar ventoinhas e dispositivos de ar condicionado.

Por outro lado, deve evitar-se beber álcool e bebidas com cafeína antes da hora de deitar. Refeições pesadas também podem facilitar a desidratação do corpo.

Não se deve fazer exercício pouco tempo antes de ir dormir, porque a atividade física aumenta a temperatura corporal. O mais recomendável é exercitar de manhã.

E, caso continue ser difícil adormecer, os especialistas não recomendam "forçar o sono". É preferir levantar-se da cama, tomar ar, relaxar e voltar a tentar. O sono, eventualmente, aparecerá.

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