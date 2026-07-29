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DJ Kavinsky morre aos 50 anos

29 jul, 2026 - 09:56 • João Malheiro

Artista foi encontrado morto na sua casa em Paris.

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O DJ francês Kavinsky morreu aos 50 anos, segundo relata a imprensa francesa.

De acordo com a France24, o artista foi encontrado morto na sua casa em Paris.

A música de Kavinsky ficou popular depois da faixa "Nightcall", feita para o filme de culto "Drive", com Ryan Gosling no papel principal.

Em 2024, o DJ atuou em palco com a artista belga Angèle, na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

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  • 29 jul, 2026
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