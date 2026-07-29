Erro na limpeza cerebral pode ser uma causa comum de Alzheimer e ELA, diz estudo

Uma disfunção no sistema de limpeza do cérebro pode estar implicada no desenvolvimento de várias doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e a esclerose lateral amiotrófica (ELA), de acordo com uma investigação da Universidade de Barcelona (UB).

O estudo, publicado este mês na revista Acta Neuropathologica Communications, demonstra que os doentes com Alzheimer, ELA e degeneração lobar frontotemporal apresentam uma maior acumulação de corpos amiloides, ou "resíduos", pequenas estruturas que funcionam como recetáculos de resíduos em áreas-chave do sistema de limpeza do cérebro.

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Para chegar a estas conclusões, os investigadores analisaram amostras de tecido cerebral de 185 dadores, tanto saudáveis como afetados por estas doenças, noticiou na terça-feira a agência Efe.

Os resultados mostram que os recetáculos de resíduos se acumulam repetidamente em áreas ligadas às vias de drenagem do cérebro e são significativamente mais numerosos nos doentes com estas doenças.