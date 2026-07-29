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Erro na limpeza cerebral pode ser uma causa comum de Alzheimer e ELA, diz estudo

29 jul, 2026 - 01:12 • Lusa

Próximo passo da equipa de investigação será realizar estudos experimentais, tanto em modelos animais como humanos, e alargar o estudo a outras doenças neurodegenerativas.

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Uma disfunção no sistema de limpeza do cérebro pode estar implicada no desenvolvimento de várias doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e a esclerose lateral amiotrófica (ELA), de acordo com uma investigação da Universidade de Barcelona (UB).

O estudo, publicado este mês na revista Acta Neuropathologica Communications, demonstra que os doentes com Alzheimer, ELA e degeneração lobar frontotemporal apresentam uma maior acumulação de corpos amiloides, ou "resíduos", pequenas estruturas que funcionam como recetáculos de resíduos em áreas-chave do sistema de limpeza do cérebro.

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Para chegar a estas conclusões, os investigadores analisaram amostras de tecido cerebral de 185 dadores, tanto saudáveis como afetados por estas doenças, noticiou na terça-feira a agência Efe.

Os resultados mostram que os recetáculos de resíduos se acumulam repetidamente em áreas ligadas às vias de drenagem do cérebro e são significativamente mais numerosos nos doentes com estas doenças.

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Segundo os investigadores, isto sugere que o sistema glinfático (a rede microscópica responsável pela limpeza do sistema nervoso central) sofre de insuficiência crónica, perdendo a sua capacidade de eliminar os resíduos metabólicos ao longo de um período prolongado.

O estudo, coliderado pelo professor Jordi Vilaplana (UB) e pela investigadora Laura Molina-Porcel (Hospital Clínic-IDIBAPS), sublinhou a importância de investigar novas estratégias para preservar ou restaurar a função do sistema glinfático.

Se a sua função puder ser melhorada, a acumulação de resíduos metabólicos poderá ser reduzida e a progressão de doenças, retardada.

O próximo passo da equipa de investigação será realizar estudos experimentais, tanto em modelos animais como humanos, e desenvolver ferramentas que permitam a deteção destes depósitos de resíduos através de técnicas de imagem não invasivas.

Os investigadores sublinharam ainda que "será importante alargar este tipo de análise a outras doenças neurodegenerativas".

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