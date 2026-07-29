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Morreu o cantor irlandês Glen Hansard, vítima de acidente de mota, aos 56 anos

29 jul, 2026 - 13:13 • Diogo Camilo

Vencedor de um Óscar de Melhor Música Original em 2007, deixa a sua mulher e um filho de três anos. Atuou seis vezes em Portugal, a última delas em 2024.

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O músico irlandês Glen Hansard, vencedor de um Óscar de Melhor Música Original em 2007, morreu esta quarta-feira, vítima de um acidente de mota em Dublin, onde vivia.

O acidente foi registado nos arredores de Dublin por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira e a polícia está à procura de testemunhas, segundo a BBC. A morte foi confirmada pela sua agência, a ATC Management.

Glen Hansard, de 56 anos, era também o vocalista da banda The Frames e também fez parte dos The Commitments. Era casado com a poetisa finlandesa Maire Saaritsa, e o seu filho, Christy, de três anos.

Com "Falling Slowly", que fez parte do filme "Once", venceu o Óscar de Melhor Música Original em 2007.

O cantor ia iniciar em agosto uma tour europeia, que iria passar por Reino Unido, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Alemanha.

Hansard lançou cinco álbuns a solo, o último deles em 2023. Atuou seis vezes em Portugal, a última delas na sala Lisboa Ao Vivo, em 2024.

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