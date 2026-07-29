Ovos orgânicos podem ser duas vezes piores para o clima, revela estudo

A melhoria de um alimento, ao torná-lo orgânico, deveria ser também uma boa notícia para o ambiente, mas uma investigação mostra agora que os ovos orgânicos são duas vezes piores para o clima que ovos de galinhas que vivem em cativeiro.

Um estudo publicado na revista científica Royal Society Open Science e elaborado por investigadores da Universidade de Pádua, em Itália, olhou para a produção de ovos no Reino Unido e mostrou que uma mudança na produção de ovos para o modelo orgânico levaria à emissão de gases de efeito de estufa equivalentes a mais de 2,3 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2), enquanto a produção no sistema de galinhas em cativeiro significaria emissões de 1,18 milhões de toneladas de CO2.

Contas feitas, trata-se de quase o dobro das emissões, para uma diferença de quase 1,1 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono.

Isto acontece porque o modelo orgânico necessita de mais galinhas para a produção do mesmo número de ovos, já que o sistema de cativeiro tende a ser mais eficiente.

A este fenómeno, os investigadores dão a designação de "custo ambiental das políticas orientadas para o bem-estar".

Significa, na prática, que sempre que uma política pública aumenta o poder de compra ou o acesso ao consumo, existe o risco de também aumentar a pegada ecológica, caso esse crescimento não seja acompanhado por medidas que reduzam as emissões ou tornem a economia mais sustentável.

No entanto, o estudo sublinha que isto não significa que as políticas sociais sejam prejudiciais nem defendem a sua redução. Mas sim que novas estratégias devem ser desenhadas em conjunto com políticas ambientais, de maneira a impedir que ganhos sociais acontecem à custa do ambiente.